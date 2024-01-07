Fenerbahçe, İstanbulspor'u farklı yendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 kazandı.





İstanbulspor yönetiminini izin vermesiyle binlerce Fenerbahçe taraftarı tribünleri doldurdu.





Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6, 34, 44 ve 46. dakikalarda Cengiz Ünder ile 45+1'de Dzeko kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muammer kaydetti.









TADIC PENALTI KAÇIRDI, BATS DİREĞE TAKILDI!

Fenerbahçe'de Tadic, 65. dakikadaki penaltıda kaleci Alp'e takıldı. Oyunda 68'de Dzeko'nun yerine giren Batshuayi 82'de direğe takıldı.





Fenerbahçe bu galibiyetin ardından 47 puanla liderliğini sürdürdü. Ligin son sırasındaki İstanbulspor da 5 puanda kaldı.





Ligin 19. haftasında İstanbulspor, Çarşamba günü Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe de aynı gün sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.









CENGİZ ÜNDER ÇOK UZAKLARDAN!

Maçın 6. dakikasında Cengiz Ünder, gol perdesini açtı. Sağ kanatta topu kontrol eden Cengiz orta kulvara topu sürüp 30 metreden sol ayağıyla çektiği nefis şutla topu filelere gönderdi: 0-1.





CENGİZ'İN HATASI GOLÜ GETİRDİ

32. dakikada Cengiz kendi yarı sahasının sağ tarafında Jackson'ın presi sonrası topu kaydetti. Muammer, sol kanattaki Jackson'dan gelen ortaya arka direkte kafa vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı: 1-1.





BU KEZ HATA MEHMET'TEN!

Fenerbahçe 2 dakika sonra rakibine yine Cengiz Ünder ile cevap verdi. Paslaşarak çıkmak isteyen İstanbulspor'da Mehmet topu ayağından çıkarmak üzereyken pres yapan Cengiz'e çarpan top kalecinin solundan filelere gitti: 1-2.





CENGİZ'DEN HAT-TRICK

Maçın adamı Cengiz Ünder, 44. dakikada hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu ilk goldeki gibi yine sağda topu kontrol edip merkeze yöneldi ve ceza sahası dışından sol ayağıyla topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-3.





SAHNEYE DZEKO ÇIKTI

Sağ kanattaki Mert, Cengiz'in şık topuk pasında topu sağ kanattan içerieye çevirdi. Penaltı noktasının gerisinde olan Dzeko, sağ ayağıyla çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu: 1-4.





CENGİZ'DEN 4. GOL

İlk yarıdaki Cengiz Ünder fırtınası ikinci yarının başında da devam etti. Savunma arkasına sarkan Szymanski'nin pasında Cengiz Ünder, ceza sahasının sağından şutunu çekerek kendisini 4., takımının ise 5. golünü kaydetti.