Mossad’a çalıştıkları iddiasıyla suçlananlar arasında Türk vatandaşlığı verilenler de var

İsrail İstihbarat Servisi Mossad’a çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 15’i tutuklanan şüphelilere ilişkin yeni detaylar orataya çıktı.





DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, savcılığın tutuklamaya sevk yazısında şüphelilerin hangi eylemle suçlandıkları bilgisine yer verildi.





Sevk yazısında, şüpheliler "İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi"ne (İÇOM) bağlı çalışmak ve Türkiye'deki Filistinliler hakkında istihbarat toplamakla suçlanıyor.





Bu kapsamda şüphelilerin takip, darp, yaralama, soygun, adam kaçırma gibi "taktik bazda" işler yaptığı belirtiliyor. Savcılık, şüphelileri "tehlikeli görülen özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı şahısların bilgi, belge ve fotoğraflarını temin ederek İsrail istihbaratına aktarmak ve bunun karşılığında özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan havala sistemini, kripto para birimini ve Western Union sistemini kullanarak menfaat temin etmekle" suçladı.







SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDE DESTEK PERSONELİ





Şüpheliler arasında dikkat çeken isimler var. Soruşturma kapsamında tutuklanan Hazem Mounir Amın E.'nin Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde "destek personeli" olarak çalıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin özellikle Filistin'den getirilen yaralı veya yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği, bu kişilerle ilgili bilgi topladığı ve bu bilgileri İsrail istihbaratıyla paylaştığı öne sürülüyor. Şüphelinin evinde ele geçirilen dijitallerin incelemesinde özellikle "terör örgütleri" tarafından kullanılan ve takibi mümkün olmayan Truecrypt isimli kripto programın cihazlarda yüklü olduğu tespit edildi. Emniyet ve MİT, bu programı çözmeye çalışıyor.





TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLDİ





Lübnan vatandaşı olan şüpheli Muhammed B.'nin 5901 sayılı Kanun ile 12 Eylül 2013 tarihinde Türk vatandaşlığını aldığı soruşturma kapsamında belirlendi. Şüpheli B., amacı "Filistin'de yaşayan Müslümanların İsrail tarafından uğradıkları zulmü anlatmak olan" Uluslararası İrade Gençlik Derneği’nde çalışıyor. Şüphelinin 25-30 kişinin katıldığı bu toplantıya gelenlerin kişisel bilgi formlarını topladığı öne sürülüyor.





Şüpheli B.'nin Lübnan uyruklu Kanada vatandaşı Cemal H.'ye Türkiye'de oturma şartlarıyla ilgili belgeleri ilettiği, karşılığında 500 Amerikan doları aldığı belirtildi.





TÜRK VATANDAŞLIĞI GERİ ALINMIŞ





Şüpheliler arasında dikkat çeken bir başka isim ise Ahmed A.… Filistin doğumlu şüpheli A.'ya bir dönem Türk vatandaşlığı verildiği ancak daha sonra bunun geri alındığı öğrenildi. Filistin uyruklu Muhammed M.'yi İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı Corbenic Capitane isimli paravan şirkete yönlendirmekle suçlanan A.'nın, 2018-2021 tarihleri arasında Muhammed M. ile 15 işlemde Dolar ve TL olarak para transferi tespit edildi.





"KARDEŞİM HAMAS'IN BASIN DANIŞMANI"





Ahmed A. ifadesinde Muhammed M.'nin yurt dışında istihbaratlarla görüştüğünü kendisine söylemesi üzerine bunu Hamas veya Türk yetkililere bildirmesini tavsiye ettiğini söyledi. Şüpheli, kardeşinin Hamas liderinin sosyal medya danışmanı olduğunu da ifadesinde söyledi. Zanlının Muhammet M.'yi herhangi bir sebep yokken maddi olarak desteklediğine dikkat çeken savcılık, ifadesinin çelişkili olduğunu, para transferlerine mantıklı bir açıklama getiremediğini kaydetti.





KENYALILAR ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ





Şüphelilere gönderilen paraların çoğunlukla Kenya vatandaşları üzerinden geldiği tespit edildi. Bu isimlerden şüpheli Abdalla A.'nın Hasan H. isimli kişiyi aracı kullanarak Kenya uyruklu Festim I. adlı göndericiden 1001 euro ödeme aldığı belirlendi. Bu şüphelinin araç olarak kullandığı Hasan H.'den 14 ayrı işlemde 51 bin 400 TL para hareketinin bulunduğu savunuldu. A. ise ifadesinde yabancı numaralar üzerinden "bizimle çalışmak ister misiniz" şeklinde mesaj geldiğini, fakat önemsemediğini savundu.





Şüphelilerden Cemile T.'nin ise Botım adlı sohbet programı kullandığı ve Kenya uyruklu bir kişiden bin 555 TL para aldığı iddia edildi. Yine İsrail istihbaratıyla bağlantılı olmakla suçlanan Kadir A.'nın Lübnan’da Jinan Üniversitesi’nde 3 yıl eğitim aldığı ve Türkiye'ye döndüğü belirtildi.









İSTANBUL’DA SİTEDE OTURAN YABANCILARI RAPORLADI





Şüpheli Ahmet Furkan A. da İsrail istihbaratıyla bağlantılı bir kişiden 884 dolar ve 115 euro para almakla suçlandı. A. ifadesinde Erol olarak bildiği şahsın kendisinden Park Mavera ve Evvel İstanbul isimli projelerin resimlerini çekmesini istediğini belirterek, site yönetimlerinden sitede oturan kişilerin yüzde kaçının yabancı olduğuna dair rapor istediğini, bunun karşılığında Euro ve Dolar cinsinden ödeme aldığını kaydetti.





Şüpheli Amal Sallamı Ep S.'nin kişi listesinde ise İÇOM'a ait hattın kayıtlı bulunduğu, kayıt adının Likelysales adıyla kayıtlı bulunduğu, çözümü yapılan whatsapp görüşmelerinde İÇOM'a ait hatlar ile keşif, video, foto çalışmalarına dair görüşmeler yaptığı belirlendi.





İfadesinde, Samir F. adlı kişinin kendisinden Türkiye'deki Süleymaniye Camisinin iç ve dış kısımlarının videosunu istediğini anlatan S., kendisinin hasta olması nedeniyle kocasına bu videoyu çektirerek Samir'e ilettirdiğini kaydetti. Bunun karşılığında 150-200 dolar karşılığında bir para aldığını belirten şüpheli, yine Başakşehir'de bulunan bir sitenin fotoğraflarını da yine eşi vasıtasıyla Samir'e gönderdiğini, 200-250 dolar para aldığını anlattı. Şüpheli, kendisine dönem dönem bir takım görevler verildiğini, bu görevleri yapıp para aldığını iddia etti.





İSTİKLAL CADDESİ'NDE İŞ YERİNİ ÇEKTİ





Şüpheli Mahmud İ. ise Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 143 numaralı Hayati Accesories isimli dükkanın fotoğraflarını çekerek gönderdiğini, karşılığında da havala yöntemiyle 1200 TL parayı Esenyurt'ta Milano isimli ofisten aldığını ifade etti. Yine Fransa'dan gelen ve tanımadığı Majıd Amar Y. isimli birinden Western Union üzerinden gönderilen parayı Suriye'de bir kadına gönderdiğini kabul eden İ.'nin bu eylemleri "İÇOM faaliyetleri" kapsamında değerlendirildi.





Şüpheli Muhammed A. da İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Lırıdon Rekshepı'den para almakla suçlanıyor. Savcılık yazısında "Şüphelinin beyanına göre (firari) Muhammed Z.'nin sorun yaşayana dek Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal'in korumalığını yaptığını, sorun yaşadıktan sonra yanından ayrıldığını beyan ettiğini bildirdiği, dolayısıyla bu süreçten sonra şüphelinin diğer şüpheli Z. ile İsrail istihbaratına bağlı olarak faaliyette bulunmaya başladıkları anlaşılmıştır" denildi.