Galatasaray, 34 yıllık rekorunu kırdı

SON 34 YILIN EN KÖTÜSÜ!





Sezon başından beri Süper Lig’de işleri yoluna koyamayan Galatasaray, son darbeyi Adana Demirspor deplasmanında yedi. Rakibine kiralık olarak verdiği Yunus Akgün’den yediği gollerle 2-0 mağlup olan sarı kırmızılı ekibin, Süper Lig’de galibiyet hasreti 7 maça çıktı.Lider Trabzonspor’un kazanmasıyla zirveyle arasındaki puan farkı 21’e yükselen Galatasaray’ın şampiyonluk umutları mucizelere kaldı. Küme düşme hattından sadece 8 puan uzakta olan Galatasaray’ın, Avrupa Ligi’nde Son 16’ya kalmasına rağmen ligdeki kötü gidişata engel olamaması camiadaki moralleri de bozdu.Haftalardır galibiyet alamayan Galatasaray 18 haftada topladığı 24 puanla, üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan beri ligin bu dönemindeki en düşük puanını elde etmiş oldu. Ayrıca deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında da gol atma başarısı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Kasım 2002’de yaşadığı kötü istatistiği tekrarladı. O dönem de takımın başında Fatih Terim bulunuyordu.Süper Lig’de bir sonraki maçında Antalyaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray, ardından Türkiye Kupası’nda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.