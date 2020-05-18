Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Başkanı mide kanaması sebebiyle ameliyat edildi /18 Mayıs 2020 14:47

Galatasaray Başkanı mide kanaması sebebiyle ameliyat edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in geçirdiği mide kanaması nedeniyle acil olarak ameliyata alındığı bildirildi.

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Yaklaşık bir hafta önce beyin ameliyatı olan ve cuma günü müşahede altında tutulduğu hastaneden taburcu olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün yeniden ameliyata alındı.

Kemoterapi tedavisi gördüğü hatırlatılan Cengiz'in, mide kanaması nedeniyle ameliyata alındığı ortaya çıktı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da hastanede olduğu öğrenildi.

'Gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacak'

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada da "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah saatlerinde ameliyata alınmış olup operasyon hala devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır" ifadesine yer verildi.

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