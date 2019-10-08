Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray başkanından Fatih Terim açıklaması /08 Ekim 2019 21:34

Galatasaray başkanından Fatih Terim açıklaması

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili bir açıklamada bulundu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay, Şükrü Hanedar'ın babasının cenazesinde bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son yaşanan olaylarla ilgili "Hocamız Fatih Terim'le aramızda en ufak sorun yok. Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını, gerek yönetimimize gerek hocamıza şaşkınlıkla izledik. Eğer Türkiye'de hukuk varsa Galatasaray'a yapılmış kriz haberlerinin karşılığı verilir. Bunlar yalan, asla Fatih Terim derdimiz olmaz, o bizim onurumuz olur.
 
Biz hocalarımıza hiç müdahale etmeyiz, hele Fatih hocaya hiç etmeyiz. Biz Fatih hocamızın değerini biliyoruz. Buradan size ekmek çıkmaz. Onun değerinin futbolcular tarafından da kavranarak sahada ölümüne mücadele eden bir Galatasaray olmasını diliyoruz." dedi.
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