Meteoroloji'den yurt geneli acil uyarı

Meteoroloji’nin yaptığı son dakika hava durumu açıklamalarına göre yağışların; Sinop, Rize çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Artvin’in kuzey ilçeleri ve Trabzon’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya, Kocaeli çevreleri ile İstanbul’un kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





EDİRNE 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu





İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı





KIRKLARELİ 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu





KOCAELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı





EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





DENİZLİ 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu





İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu





MANİSA 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu





MUĞLA 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu





ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı





HATAY 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu





MERSİN 24°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı





ÇANKIRI 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu





ESKİŞEHİR 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı





KONYA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu









BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





BOLU 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı





DÜZCE 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı





KASTAMONU 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.





ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri, Artvin’in kuzey ilçeleri ve Trabzon’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





AMASYA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı





SAMSUN 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı





TOKAT 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı





TRABZON 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM 6°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu





KARS 5°C, 21°C

Parçalı bulutlu





MALATYA 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu





VAN 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR 13°C, 33°C

Parçalı bulutlu





GAZİANTEP 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu





SİİRT 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu





ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu