Galatasaray’da Angelino için geri sayım…

ARTIK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk’un da ısrarla istediği sol bek Angelino ve kulübü Leipzig ile son detayların da konuşularak anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
İŞTE RAKAMSAL DETAYLAR…
Geçen sezon sol bekte sıkıntı çeken, bu bölgeye Şampiyonlar Ligi takviyesi yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki İspanyol sol bekin bonservisini elinde bulunduran Almanya Bundesliga kulübü RB Leipzig’le uzun soluklu görüşmeler gerçekleştirdi. Daha önce Alman medyası da iki kulüp arasındaki bonservis pazarlığının 9 milyon Euro’ya bittiğini yazdı.
Ancak şu an gelen bilgilere göre Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray kiralama bedeli olarak Leipzig’e yaklaşık 2 milyon Euro ödeme yapacak. İspanyol oyuncunun oynadığı maç sayısına göre opsiyonu devreye girecek. Satın alma opsiyonunun ise 6 milyon Euro olduğu aktarıldı. İspanyol futbolcunun önümüzdeki günlerde kampa katılması bekleniyor.