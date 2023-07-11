Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray’da Angelino için geri sayım… /11 Temmuz 2023 22:25

Galatasaray’da Angelino için geri sayım…

Galatasaray'ın sol bek transferi için anlaşmaya vardığı Angelino için kulübü Leipzig ile de el sıkışıldığı bildirildi. Sarı kırmızılılar artık açıklama için bekleyişe geçti...

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Sözcü'de yer alan habere göre yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda önemli hamleler yapan Galatasaray’da yeni bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği akşam antrenmanı öncesi Angelino transferi hakkında açıklama yaptı. Basın mensuplarından gelen soruyu yanıtlayan Buruk, “Angelino’nun haberi yeni geldi, beklemedeyiz” ifadelerini kullandı.

ARTIK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk’un da ısrarla istediği sol bek Angelino ve kulübü Leipzig ile son detayların da konuşularak anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

İŞTE RAKAMSAL DETAYLAR…

Geçen sezon sol bekte sıkıntı çeken, bu bölgeye Şampiyonlar Ligi takviyesi yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki İspanyol sol bekin bonservisini elinde bulunduran Almanya Bundesliga kulübü RB Leipzig’le uzun soluklu görüşmeler gerçekleştirdi. Daha önce Alman medyası da iki kulüp arasındaki bonservis pazarlığının 9 milyon Euro’ya bittiğini yazdı.

Ancak şu an gelen bilgilere göre Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray kiralama bedeli olarak Leipzig’e yaklaşık 2 milyon Euro ödeme yapacak. İspanyol oyuncunun oynadığı maç sayısına göre opsiyonu devreye girecek. Satın alma opsiyonunun ise 6 milyon Euro olduğu aktarıldı. İspanyol futbolcunun önümüzdeki günlerde kampa katılması bekleniyor.
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