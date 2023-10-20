Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu /20 Ekim 2023 23:50

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının yeri ve tarihi hakkında kararını verdi.

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Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park’ta yapılacak müsabaka, saat 20.00’de başlayacak.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda oynanacaktır.”
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