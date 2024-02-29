Galatasaray, Türkiye Kupası’na bu sezon 5. turdan başladı. Sarı- Kırmızılılar, 1. Lig takımlarından Ümraniyespor’u 4-1 mağlup ederek tur atladı. Aslan son 16 turunda da bir başka 1. Lig takımı Bandırmaspor’u 4-2 ile geçerek çeyrek finale kaldı. Karagümrük ise kupaya 4. turdan dahil oldu. Kırmızı-Siyahlılar, 2. Lig temsilcisi Derincespor’u 3-1, 5. turda da yine 2. Lig takımı Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti. Karagümrük, son 16 turunda ise Samsunspor’u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.





Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi Fatih Karagümrük karşısında kadroya almadı. Cezası nedeniyle 27. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Icardi, kırmızı-siyahlılara karşı da sahaya çıkmadı. Tecrübeli futbolcunun dünkü antrenmanda aldığı darbeye bağlı ağrısı olduğu için maç kadrosunda olmadığı bildirildi.







Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm mevkilerde görev verdiği 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük maçında santrfor oynattı. Antalyaspor ile 3 gün önce yapılan Süper Lig maçında sağ bekte oynayan Barış Alper, bu mücadelede hücumun en ucunda forma giydi.





Son olarak Türkiye Kupası son 16 turundaki Teksüt Bandırmaspor müsabakasına 11'de başlayan Zaha, sonrasındaki 3 Süper Lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçına sonradan oyuna girdi. Teknik direktör Okan Buruk'un beklentilerini karşılamadığını açıkladığı 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Fatih Karagümrük mücadelesinin başlangıç 11'inde yer aldı.





Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde seyircisi önünde Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Galatasaray kupada havlu attı.Şota Arveladze yönetimindeki Karagümrük, RAMS Park'ta ilk yarıda ve ikinci yarıda bulduğu gollerle Galatasaray'ı eleyerek yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray da Fenerbahçe'nin ardından kupaya veda etmiş oldu. Yarı final biletini Karagümrük'e karşı kaybeden sarı kırmızılılar uzun bir süre sonra iç sahada maç kaybetti.Maçın henüz 6. dakikasında VavaCars Fatih Karagümrük, Marcao ile öne geçti. Hızlı gelişen atakta Ryan Mendes'in ara pası ile ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Marcao yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.İlk yarı Karagümrük'ün attığı bu tek golle sona erdi.84'te Fatih Karagümrük, Ryan Mendes ile farkı ikiye çıkarttı. Hızlı gelişen atakta Emre Mor'un pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Ryan Mendes bekletmeden sağ ayağının içi ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirleyen gol oldu.Galatasaray'da bu sezon birçok bölgede görev yapan Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük'e karşı en ileride gol aradı.Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Serio Oliveira 18, Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, 5 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi. Sarı-kırmızılı formayı son kez ilk 11'de 2 Aralık'ta yapılan Siltaş Yapı Pendikspor maçında giyen Oliveira, yaklaşık 2 ay sonra başlangıç kadrosuna girdi. Sonraki süreçte sakatlığı nedeniyle 12 maçı kaçıran Oliveira, 4 müsabakada sonradan oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu, 2 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile ilgili mesaj verdi. Taraftarlar, kale arkası tribününe "Özgür Filistin (Free Palestine)" yazılı pankart astı.