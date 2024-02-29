Rekor oy alacağını söyleyen Mansur Yavaş: “İkinci ve son dönemim olacak”

Mansur Yavaş, Çubuk Belediye Başkan Adayı Can Kaderoğlu ile Çubuk’ta SKM açılışına katıldı. anketlere göre Ankara’da rekor oyla seçileceklerini belirten Yavaş, şunları söyledi:





Bold Medya'da yer alan habere göre yerel seçimlerde sonucu en çok merak edilen illerden başkent Ankara’da yarış kıyasıya sürüyor.Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın en güçlü rakibi Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok.“Belediye başkanlarımız kendi ilçelerinde üretimi artıracak, istihdam sağlayacak bana bir proje getirirlerse onun gelsin temel beraber atalım. Büyükşehir belediyesi olarak ben yapacağım. Açılışını beraber yapalım. Gerekirse de siz işletin. Yeter ki o ilçelerde biraz kalkınsın. Tık yok. Belediye başkanlarının birçoğu benim odamı görmedi bile. Biz düşman mıyız kardeşim? Ankara halkının seçtiği belediye başkanıyız. Niye gelmiyorsunuz? Niye talep etmiyorsunuz? Anlaşıldı ki ‘Her şey Çubuk için her şey şu ilçe için’ derler ama bunlar partilerini ilçelerinden çok seviyorlar onu söyleyeyim. Beypazarı’nda ikinci ilk dönem kazandığım akşam ben bir daha aday olmayacağımı söyledim. Şimdi de belli ki anketlere göre rekor oyla seçiliyoruz. Ve benim ikinci ve son dönemim olacak. Bu 5 yılı iyi değerlendirin. Eğer Çubuk’a hizmet gelmesini istiyorsanız benim elimden tutacak belediye başkanlarına ihtiyacımız var. O da burada. Can Başkanım. Çubuk’un kalkınmasını istiyorsanız, tüm sorunlarını halletmesini istiyorsanız bize yol gösterecek, eksiklerini bildirecek bir belediye başkanına ihtiyacımız var. Küs gibi davranıp, Ankara halkının iradesini hiçe sayıp yok sayıp bizim yanımıza gelmeyen, bir şey talep etmeyenlerle ancak ilçeleri kaybeder. Hatta şöyle bir gazetede haber yaptılar A Haber’de. Görmüşsünüzdür. ‘Biz köy olarak tümden Mansur Yavaş’a oy verdik ama bizim asfaltımızı hâlâ yapmadı’ diye şikâyet edenleri gördünüz. Adaletli davrandık. Ama o kadar oy vermesine rağmen orasını önceliğe almadık. Sıradan gittik ve Allah’ın izniyle hepsini yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.”