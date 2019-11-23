Galatasaray tribünleri Arda Turan'ı ıslıkladı

Eski takımı Galatasaray’a karşı oynayan Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.





Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, eski takımı Galatasaray’a karşı forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Turan, 87. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.





Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray-Medipol Başakşehir maçıyla başladı. Maç ev sahibi Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu’nda yapıldı. Maç Galatasaray'ın tek gollük mağlubiyetiyle sona erdi. Başakşehir’e evinde mağlup olan Galatasaray, Süper Lig’de bu sezonki 3. yenilgisini aldı