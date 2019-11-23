Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray tribünleri Arda Turan'ı ıslıkladı /23 Kasım 2019 00:26

Galatasaray tribünleri Arda Turan'ı ıslıkladı

Sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maça sonradan dahil olan eski Galatasaraylı Arda Turan ise tribünler tarafından protesto edildi.

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Eski takımı Galatasaray’a karşı oynayan Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, eski takımı Galatasaray’a karşı forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Turan, 87. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray-Medipol Başakşehir maçıyla başladı. Maç ev sahibi Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu’nda yapıldı. Maç Galatasaray'ın tek gollük mağlubiyetiyle sona erdi. Başakşehir’e evinde mağlup olan Galatasaray, Süper Lig’de bu sezonki 3. yenilgisini aldı
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