Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonucu alamadı /05 Ağustos 2021 23:54

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonucu alamadı

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven'a elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam eden Galatasaray, İstanbul'da karşılaştığı İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. 55. dakikada son adam olan Rooney'e faul yapan Muslera kırmızı kart görürken penaltıya sebebiyet verdi.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u ağırlayan Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 1-1'le tamamladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 55. dakikada son adam olan Rooney'e faul yapan Muslera kırmızı kart görürken penaltıya sebebiyet verdi.

Penaltıyı kullanan Jason Kerr'ün vuruşuyla geriye düşen sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Sacha Boey'in golüyle beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda Galatasaray aradığı golü bulamadı ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar 12 Ağustos'ta İskoçya'da bu karşılaşmanın rövanşına çıkacak.
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