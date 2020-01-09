Galatasaray yıldız oyuncuyu renklerine bağladı

Galatasaray, TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da forma giyen Jesse Sekidika’yı bonservis ücreti ödemeden transfer etti. Nijeryalı futbolcu bugün 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı.







Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, Sekidika’ya ödenecek ücretle ilgili şu bilgilere yer verildi: “Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.”





CENGİZ: GENÇLEŞME POLİTİKAMIZA UYGUN BİR FUTBOLCU







Sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayan Sekidika, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’la birlikte açıklama yaptı.





Jesse’nin takıma ciddi katkıda bulunacağını söyleyen Mustafa Cengiz, “Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın” dedi.





SEKİDİKA: BU BÜYÜK FIRSATI KULLANACAĞIM





Sekidika’nın Galatasaray uzun yıllar görev yapacağına inandığını dile getiren Abdurrahim Albayrak ise “Kendisine başarılar diliyorum. ‘En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın’ dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya’daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.





Galatasaray’ın çok büyük bir camia olduğunu belirten Sekidika da, “Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi” ifadelerini kullandı.





JESSE TAMUNOBARABOYE SEKİDİKA KİMDİR?





Nijerya’nın Port Harcourt kentinde, 14 Temmuz 1996’da dünyaya gelen Jesse Tamunobaraboye Sekidika, futbola İngiltere’nin Leicestershire şehrindeki Brooke House College adlı okulun futbol akademisinde başladı.





2013’te İngiltere’de gerçekleşen gençler turnuvası Keele Cup’ta ilk kez dikkatleri çeken Sekidika, Stoke City ve Manchester United’ın gözlemcilerini etkilemeyi başardı. Ancak iki kulübün de kendisi için çalışma izni alamaması nedeniyle sözleşme imzalayamadı.





2014-2015 sezonunun ilk yarısında Lizbon’da bulunan A.D. Oeiras adlı futbol kulübünün genç takımında forma giyen Sekidika, bu sezonun ortasında Benfica altyapısına transfer oldu ve Nijerya formasıyla U-20 seviyesinde ilk kez milli oldu.





2015-2016 sezonunda Sırbistan’ın FK Napredak Krusevac takımıyla sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine başlayan Sekidika, burada geçirdiği 3 sezonda 47 resmi maçta 7 gol attı ve 1 asist yaptı.





Sırp ekibiyle 2015/16 sezonunda Sırbistan 2’nci Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Sekidika, kulübüyle 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını Sırbistan futbolunun en üst ligi SuperLiga’da mücadele ederek geçirdi.





Eskişehirspor’a 2018-2019 sezonunda transfer olan Sekidika, ilk sezonunda 13 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sekidika’nın bu sezon TFF 1’inci Lig’de çıktığı 16 maçta 8 golü ve 2 asisti bulunuyor.