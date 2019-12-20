Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da altı futbolcu Göztepe maçında yok /20 Aralık 2019 19:21

Galatasaray'da altı futbolcu Göztepe maçında yok

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da altı futbolcu maç kadrosuna alınmadı.Süper Lig’de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 15. haftayı 24 puanla 6. sırada bitirdi. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgiye sahip Göztepe ise 15. haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı.

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Galatasaray’da tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.Öte yandan sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Seri ve Lemina’nın yanı sıra Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Yunus Akgün de kadroya alınmayan isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray’da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda yaptığı maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, dış saha maçlarında şu ana kadar elde edebileceği 21 puanın 9’unu kazandı.
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