Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha /30 Ocak 2022 16:53

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha

Galatasaray'da Fatih Terim önderliğindeki teknik heyet değişimi sonrasında kadroyla ilgili de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray'da Yedlin ile yolların ayrılmasının ardından ikinci ayrılık gerçekleşti. Christian Luyindama sezon sonuna kadar Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawon forması giyecek.

Al-Taawon, Luyindama’nın sezon sonuna kadar olan maaşının tamamını karşılayacak ve kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunuyor.

Antwerp’te Demokratik Kongolu stoperi kiralamak için teklif yapmış, anlaşma noktasına gelmişti. Ancak sarı kırmızılılar, Arabistan ekibinden gelen teklifi daha cazip buldu.

Galatasaray , 2019 yılında transfer ettiği Christian Luyindama’nın bonservisi için Standard Liege’e 8 milyon Euro ödemişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, Luyindama'nın satın alma opsiyonuyla Al Taawoun'a sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.
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