"Yeniden kurda bir atak olabilir"

"YENİDEN KURDA BİR ATAK OLABİLİR"





CHP Ekonomi Masası TV’de ekonomist Devrim Zelyut, CHP 24. Dönem Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ile kur korumalı mevduat ürünününü, sanayide enerji kesintilerini, bürokrasideki son değişimler ile Amerikan Merkez Bankası kararlarını analiz etti.Türeli bürokrasideki sorunun kaynağında 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğunu belirterek sistemin sorunları çözmediğini işaret etti. Türeli, “Böyle bir sistem içinde baktığımız zaman aslında Türkiye’nin gerçek bir demokrasiyi kurması, kurumlarına itibarı sağlaması liyakat sistemini egemen hale getirmesi ne yazık ki mümkün değil. Baştan beri hep bu eleştirileri yapıyorduk. Bugünde yaşadıklarımız bunu gösteriyor çok açık ve net olarak" dedi.Türeli, kur korumalı mevduat ürününün dolarizasyonu engelleme konusunda imkanı olup olmadığına dair soruya ise şu yanıtı verdi:“Kur korumalı mevduat sistemi sürdürülebilir değil. Enflasyonun artmaya devam ettiği bir konjonktürde nasıl sağlayacaksınız insanların orada kalmasını? Buradaki hikaye bu faiz kura karşı garanti olarak verildi. Burada ortaya çıkan zararlarda Hazine zararlı olacak. Nasıl karşılanacak? Bu ülkedeki vergi mükellefleri, bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın bizim vergilerimizle karşılanacak. Hem bugünü borçlandıran hem bugünün dengelerini bozan, bu ülkeyi borçlandıran hem de doğmamış kuşakları gelecek kuşakları borçlandıran uygulamalardır bunlar. Son derece olumsuz uygulamalardır. Sıkıntılı bir noktadadır Türkiye.”Türeli, Fed kararlarının Bakan Nebati’nin dediği gibi Türkiye’yi etkilememesinin mümkün olup olmadığı hakkında da konuştu.“FED etkisi teğet geçmeyeceğini bütün dünya biliyor. Nebati yakın zamanda da bir açıklama yaptı. Biz politika faizini önemsizleştirdik. Nasıl önemsizleştirdiniz? Peki o zaman şu soruyu sorma hakkımız yok mu Devrim Bey bu ülkede yaşayan insanların? Neden oturup faiz oranlarını %19’da bırakmadınız da %14’ e indirdiniz? Bütün ekonomik değerleri alt üst ettiniz. Kuru çıkardınız yukarıya. Enflasyonu artırdınız. Bunu sonucunda ben başaramazsam üzülürüm gibi birtakım konuşmalar yaptı. Devlet yönetimi böyle olmaz. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Devlet yönetimi liyakat ister, birikim ister. Kurumların itibarlı olduğu bir yapının oluşmasına ihtiyaç var. Enflasyon yükseliyor. Yeniden kurda bir atak olabilir. Yeniden yukarıya doğru çıkabilir. Sistem kur korumalı mevduat sistemi sürdürülebilir değil."