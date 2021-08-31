Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da sürpriz ayrılık /31 Ağustos 2021 15:36

Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Galatasaray Mostafa Mohamed'in transferi için Fransız kulübü Bordeaux'la anlaşmaya vardı.

SHABER3.COM



Sarı-kırmızılı kulüp 23 yaşındaki golcü futbolcuyu Zemalek kulübünden 1.5 sezonluğuna 1.5 milyon dolar kiralama ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Galatasaray, Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 7-8 milyon Euro'ya satması bekleniyor. Kısa süre içinde Fransa'ya gidecek Mohamed'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray ve Bordeaux kulüpleri de kısa süre içinde transferi açıklayacaklar.

Mostafa Mohamed geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geldikten sonra 21 maçta 11 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon 7 maça çıkan Mostafa'nın golü ise bulunmuyor.
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