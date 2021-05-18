Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da yapılması planlanan seçimin tarihi açıklandı /18 Mayıs 2021 21:53

Galatasaray'da yapılması planlanan seçimin tarihi açıklandı

Galatasaray'da yapılması beklenen olağan seçim genel kurul toplantısı yapılacağı tarihin açıklandığı belirtildi.

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Galatasaray, olağan seçim genel kurul toplantısının 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının da 19 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden olağan seçimli genel kurul toplantısıyla ilgili yapılan açıklamada, "Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün olağan seçim genel kurul toplantısı yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.
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