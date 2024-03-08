Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan gol şov /08 Mart 2024 22:31

Galatasaray'dan gol şov

Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk etti. 8 golün atıldığı maçı Galatasaray 6-2 kazandı ve haftayı 3 puanla kapatarak liderliğini sürdürdü.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Gol yağmuruna sahne olan maçı Galatasaray 6-2 kazandı.

KEREM DEMİRBAY'DAN HAT-TRICK

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Köhn, 31. dakikada Torreira, 40, 45 ve 64. dakikada Kerem Demirbay ve 85. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Çaykur Rizespor'un golleri ise 38'de Hojer ve 61'de Olawoyin'den geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 78'e çıkardı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Galatasaray ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'dan gol şov Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:57:12