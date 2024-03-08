Galatasaray'dan gol şov

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Gol yağmuruna sahne olan maçı Galatasaray 6-2 kazandı.





Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Köhn, 31. dakikada Torreira, 40, 45 ve 64. dakikada Kerem Demirbay ve 85. dakikada Mauro Icardi kaydetti.Çaykur Rizespor'un golleri ise 38'de Hojer ve 61'de Olawoyin'den geldi.Galatasaray bu sonuçla puanını 78'e çıkardı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.Galatasaray ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.