Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın hocasından Arda Turan açıklaması /20 Mayıs 2022 21:14

Galatasaray'ın hocasından Arda Turan açıklaması

Bir süredir futboldaki geleceğiyle gündemde olan Galatasaraylı Arda Turan'ın kadro durumuyla ilgili Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'ten bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Futboldaki ve Galatasaray'daki geleceği konusunda son dönemde dönem dönem gündeme gelen Arda Turan'ın kadrodaki yeri konusunda Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'ten bir açıklama geldiği belirtildi.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Arda Turan ile ilgili konuştu.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Özellikle son 4 maçlarını izledik, ligde diğer takımlardan farklı oynayan bir takım var karşımızda. İçeride oynuyorlar, bekleri içeriye koşturuyorlar, gördüğüm şeyler hoşuma gitti" dedi.

Birçok şeyin bilinmediğini söyleyen Torrent, "Birçok şey bilinmiyor oynamayan oyuncularla ilgili. Kerem yorgun, Morutan'ın sakatlığı var. Arda ve Feghouli son 4 antrenmana çıkmadı. Arda'nın son maçta olmamasının nedeni antrenman yapmamasıydı. Feghouli ile onların sahamızda taraftarımıza veda etmesini istiyorduk" ifadelerini kullandı.
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