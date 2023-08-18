Galatasaray'ın yıldızı Zaha kulüp satın aldı!





Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle dikkat çeken Galatasaray'da yıldız oyuncu Wilfried Zaha, ülkesi Fildişi Sahili'den bir kulüp satın aldı. İngiliz The Sun'da yer alan habere göre; Fildişi Sahilli deneyimli oyuncu 50 milyon sterlinlik servetinin bir kısmıyla kendine kulüp satın aldı.



