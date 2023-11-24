Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövmüş!

Fatih Terim'in ne olduğu belli değil, damadı işin içerisinde; Semih Kaya'nın Seçil Erzan'ı tartaklayıp dövdüğünü de biliyoruz...









Yüksek kâr getirisi vaadiyle futbol dünyasından 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen eski şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına başlandı.Gazeteci Fatih Altaylı, banka şube müdiresi Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Altaylı, Seçil Erzan'ın futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla ilgili yargılandığı dava süreci için ilginç tespitler yaptı.Altaylı, "Bu davada asıl unsur Fatih Terim iken Fatih Terim ortada görünmemeye başladı birden. Aslında futbolcular biraz mağdur, biraz da aç gözlülük mağduru" dedi.Gazeteci Fatih Altaylı, pek çok ünlünün adının karıştığı 'futbolda dolandırıcılık' davasına dair açıklamalarda bulundu. Altaylı'nın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:Başka futbolcuları konuşmaya başladık biz. Okuduğum davanın dosyasında gördüğüm kadarıyla darplar var, futbolcuların bazılarının alacağı kalmamış olan Semih Kaya gibi bazı futbolcular Seçil Erzan’ı dövmüşler, çok karmakarışık bir işler var.Mesela Semih Kaya’nın verdiğinden fazlasını aldığını biliyoruz. Ve Seçil Erzan’ı tartaklayıp dövdüğünü de biliyoruz, duyduğumuz kadarıyla. Bir futbolcunun daha verdiği paranın fazlasını aldığını biliyoruz, Ayhan Akman’ın; eski futbolcu.Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında bugün yayınladığı “Fatih Altaylı Yorumluyor” programının “Fatih Terim Fonu ve 30 günde 3 milyon dolara 1 milyon dolar faiz?” konulu bölümde, futbolcuların dolandırıldığı iddialarıyla ilgili konuştu. Altaylı “Bu futbolcular tamam para yatırdılar da yatırdıklarını söylüyorlar peki kaç para aldılar geriye ondan hiç bahseden yok” dedi.