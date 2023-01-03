Sinan Ateş'in öldürülmesi ve 'Saray' arasındaki bağlantı ne?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankrada'da öldürülmesinin üzerinden günler geçti ama suikasta ilişkin sır perdesi kalkmış değil. Ateş cinayetinin ardından MHP yönetiminin ve MHP'ye yakın yayın organlarının sessizliği tepki çekmişti.







Ateş'in öldürüldüğü gün dahil olmak üzere son 2 haftasıyla çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Sinan Ateş’in son iki haftası" başlıklı yazısında, Ateş'in öldürüldüğü gün, yakın arkadaşını aradığını ve saat 10.30’da "Külliye’den birilerinin" geldiğini söylediğini öne sürdü.







Saymaz Ateş'in Iğdır'a ziyaretini de anlatarak yazısında, "Ateş’e eşlik eden eski Iğdır MHP İl Başkan Yardımcısı ve Iğdır Ülkü Ocağı Başkanı Mutluhan Kaşkar, kafede sopalı bir saldırıya uğradı. İkinci saldırı 21 Aralık’ta sokakta meydana geldi. Bir kişide sopa, ikisinde kılıç vardı. Kaşkar silah çekti. Kaşkar, suç duyurusunda bulundu ve ifadesini Ateş’e gönderdi. Ateş, “Kendinize dikkat edin. Hiç birinizin burnunu kanamasını istemiyorum” ifadelerine yer verdi.





Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:







IĞDIR'DA SALDIRI

"Ateş, ölümünden iki hafta önce, 16 Aralık’ta Ağrı’da Mikaili Aşireti’ne konuk oldu.





Iğdır’a geçti.





Iğdır tabelası önünde Bozkurt işareti yaparak, fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp, şöyle yazdı:





“Türkiye’nin en güneyinden ve en kuzeyinden sizlere selam göndermiştim. Şimdi ise en doğudan, yani Iğdır’dan selam gönderiyorum.”





Fotoğraf Ülkü Ocakları’nda rahatsızlık yarattı.





Iğdırlı ülkücüler sosyal medyada Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı etiketleyerek, şunu yazdı:





“Sen emret genel başkanım, vatanın en doğusundan binlere yiğitin, bir yıldırım gibi tepelerine insin bütün hainlerin.”





Ateş’e eşlik eden eski Iğdır MHP İl Başkan Yardımcısı ve Iğdır Ülkü Ocağı Başkanı Mutluhan Kaşkar, kafede sopalı bir saldırıya uğradı. İkinci saldırı 21 Aralık’ta sokakta meydana geldi. Bir kişide sopa, ikisinde kılıç vardı.





Kaşkar silah çekti.





Kaşkar, suç duyurusunda bulundu ve ifadesini Ateş’e gönderdi.





Ateş, “Kendinize dikkat edin. Hiç birinizin burnunu kanamasını istemiyorum” diye yazdı.





İSTANBUL ZİYARETİ

Ateş, 28 Aralık’ta İstanbul’a geldi, eski ülkücülerden Mahmut Korkmaz, Alparslan Alparslan ve İbrahim Sungur’la görüştü.





Ateş’e “Amacın ne?” diye sordular."





Ateş MHP’li olduğunu, milletvekilliği beklemediğini söyledi. “Ancak devlet görev verirse kabul ederim” dedi.





Bir gün sonra Ümraniye’de taziyeye gitti.





Sonra Ankara’ya döndü.





KÜLLİYE’DEN ZİYARETÇİLER

Ve öldürüldüğü gün.





Sabah en yakın arkadaşını aradı.





Saat 10.30’da “Külliye’den birilerinin” geldiğini söyledi.





Ateş’in Külliye ile bağları vardı.





Örneğin Devlet Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada bu isimlerdendi. Ada, Ateş’in bürosunu ziyaret ediyordu.





Ateş, cuma namazından sonra Adalet Bakanlığı’na giderek, bir arkadaşına “Hayırlı olsun”a gideceğini söyledi.





Normalde namazı Çukurambar’da Sebahattin Yıldız Camisi’nde kılıyordu. Ancak bir önceki hafta Ateş, koruması Selman Bozkurt ile Ülkü Ocakları üyeleri tesadüfen karşılaştığı için o hafta camiyi değiştirdi.





Namaz dönüşü saldırıya uğradı."