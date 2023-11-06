Samanyolu Haber /Spor / Gaziantep FK – Çaykur Rizespor maçında garip penaltı /06 Kasım 2023 22:33

Gaziantep FK – Çaykur Rizespor maçında garip penaltı

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor'un mücadele ettiği Süper Lig maçında yaşanan penaltı kararı ve ardından gelen tartışmalar, maçın unutulmaz anlarına dönüştü.

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Süper Lig’de oynanan Gaziantep FK – Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Savunma oyuncusu Emirhan Topçu, kendi ceza sahası içinde topu elle tutunca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonun gelişimi, gündeme oturdu.

Maçın 16. dakikasında aut atışını kullanmak için hazırlanan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, topu yere koyduktan sonra ayağıyla takım arkadaşı Emirhan Topçu’ya verdi. O sırada Max Gradel’in baskıya geldiğini gören Rizespor savunmacısı Emirhan, topu eliyle tutarak aut atışını tekrar kullanacağını anlatan bir hareket yaptı.

Gaziantep FK oyuncuları penaltı verilmesi konusunda yoğun itirazda bulunurken maçın hakemi Ali Şansalan da penaltı noktasını gösterdi. Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, atışı kullanması için topu arkadaşına verdiğini söylese de, VAR’da kontrol edilen pozisyonun ardından penaltı kararı geçerli oldu.

CEZA YAYI İÇİNDE GAZİANTEP FK’LI OYUNCU

Öte yandan, Rizespor taraftarı da Gökhan Akkan’ın topa dokunmasının oyunu başlatan hareket olduğu kabul edilmesi halinde, ceza sahası ihlali olduğu itirazında bulundu.

Bir takım aut atışıyla oyuna başlarken, rakip takım oyuncuları ceza sahası ve ceza yayı içerisinde bulunamaz. Ancak Gökhan Akkan’ın topa dokunduğu sırada, Gaziantep FK oyuncusu Denis Draguş’un ceza yayı içinde olduğu görülüyor.

Ancak hakem heyeti bu pozisyonu dikkate almadı ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Maxim, vuruşu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
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