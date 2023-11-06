Samanyolu Haber /Gündem / Darp edilen kadına yardım ederken yaralandı, yumruk attığı için 5 ay ceza aldı /06 Kasım 2023 22:42

Darp edilen kadına yardım ederken yaralandı, yumruk attığı için 5 ay ceza aldı

Kocaeli'de bir erkeğin saldırdığı kadına yardım eden Yücel Kaya, saldırgan tarafından kırık şişeyle yaralandı. Saldırgana yumruk atan Kaya'ya 5 ay hapis cezası verildi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 yıl önce Mustafa Doğan tarafından darp edilen B.Ç. isimli kadına yardım etmek isterken, saldırganın savurduğu kırık cam şişe ile yaralanan Yücel Kaya, kavgaya müdahale ettiği sırada Doğan'a yumruk attığı için "haksız tahrik altında yaralama" suçundan 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre, 25 Ağustos 2020 günü İzmit sahilinde, Mustafa Doğan isimli saldırgan B.Ç.'yi darp etti. Bu sırada sahilden geçen Yücel Kaya, kadını kurtarmak için kavgaya müdahale edip, Mustafa Doğan'a yumruk attı. Doğan da Yücel Kaya’ya elindeki kırık cam şişeyi saplayarak yaraladı.

Mustafa Doğan olay yerinden kaçarken Kaya ise arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra teslim olan Mustafa Doğan hakkında "Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde kasten silahla yaralama", Yücel Kaya hakkında ise yumruk attığı için "haksız tahrik altında yaralama" suçundan dava açıldı.

'AMACIM KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEKTİ'

Olayla ilgili olarak Kocaeli 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya başka bir suçtan tutuklu bulunan Yücel Kaya ve tutuksuz sanık Mustafa Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan sanık Yücel Kaya, tanımadığı B.Ç. isimli kadının tartaklandığını gördüğünü ve kadını kurtarmak için olaya dahil olduğunu söyledi. Kaya, "Amacım kadına karşı şiddeti önlemekti" diyerek beraatini talep etti.

'İLK DARBEYİ BEN YEDİM'

Davada, tutuksuz yargılanan Mustafa Doğan da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, elindeki cam su şişesiyle kendisini korumaya çalıştığını iddia eden, "İlk darbeyi yiyen bendim. Kırdığım şişeyi kendimi korumak için sağa sola savurdum. Olaydan sonra da gidip teslim oldum zaten. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, kırık cam şişeyi silah sayarak, sanık Mustafa Doğan'ın "Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde silahla kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Yücel Kaya ise "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan indirimle 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı.
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