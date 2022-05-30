Samanyolu Haber /Gündem / Gazprom yönetiminden yeni Türkiye açıklaması /30 Mayıs 2022 22:29

Gazprom yönetiminden yeni Türkiye açıklaması

Ruble ile ödeme konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı ülkelere gaz akışını kesen Gazprom yönetiminden Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı. Gazprom cephesinden yapılan açıklamayada, bakım çalışmalarının tamamlanması ardından Türkiye’ye Mavi Akım boru hattı üstünden gaz tedarikine yeniden başladığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus devlet enerji şirketi Gazprom, bakım çalışmalarının tamamlanması ardından Türkiye’ye Mavi Akım boru hattı üstünden gaz tedarikine yeniden başladığını duyurdu.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Mavi Akım gaz boru hattı tesislerindeki planlı çalışmalar tamamlanmıştır. Gaz tedarikine bugün yeniden başlanmıştır” denildi.

Mavi Akım boru hattındaki bakım ve onarım çalışmaları 17 Mayıs’ta başlamıştı.

1213 kilometre uzunluğundaki Mavi Akım, 2003’ten beri devrede ve yılda 16 milyar metreküp gaz tedariki kapasitesine sahip.


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