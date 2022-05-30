Zelenski ile yapılan görüşmede tarım ürünleri de gündeme geldi

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmelerini sürdürüyor.





Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede tarım ürünlerinin ihracı konusunun da gündeme geldiği aktarıldı.





Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden de bir açıklama yayınlandı.





İşte o açıklama:









