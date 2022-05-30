"İçişleri Bakanlığı'nda birimler kuruldu"

Seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte siyaset gündemiyle ilgili yeni iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.





SADAT'ın seçime müdahale edeceği yönündeki iddianın ardında bu kez de İçişleri Bakanlığı ve MASAK'da CHP'li belediyelere operasyon yapmak için birimler kurulduğu ileri sürüldü.





Evrensel'de yer alan habere göre CHP MYK toplantısından sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı açıklamalarda bulundu. Salıcı, "İçişleri Bakanlığında ve MASAK'ta belediyelere siyasi operasyonlar için birimler kuruldu" dedi



CHP MYK toplantısından sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı açıklamalarda bulundu. Salıcı, "İçişleri Bakanlığında ve MASAK'ta belediyelere siyasi operasyonlar için birimler kuruldu" dedi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür'ün tweet attığını daha sonra ise sildiğini aktaran Salıcı, Ergür'ün sosyal medya hesabında ağır ifadeler olduğunu söyledi.





"DÜZENLEME YASALAŞIRSA BİZ KARŞI ÇIKACAĞIZ"





Vatandaşın CHP'li belediyelerden duyduğu memnuniyeti ortadan kaldırmak için İçişleri Bakanlığında ve MASAK'ta belediyelere yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunu söyleyen Salıcı, gelecek süreçte bu operasyonların daha da artacağını, CHP'li siyasilere, belediye başkanlarına “güvenilmez" duygusu meydana getirileceğini ve algı operasyonlarının süreceğini belirtti.



Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Salıcı, ekonominin sıkıntıda olduğunu belirterek, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.Türk lirasının değer kaybettiğini, enflasyonun yükseldiğini ifade eden Salıcı, Türkiye'nin yüzde 70 enflasyonla dünyada ilk sıralara yerleştiğini, yüzde 122'lik üretici enflasyonuyla dünya şampiyonu olduğunu belirtti.Türkiye'nin tarihinde ilk kez iç borca ödenecek faizin ana parayı geçtiğini, ağır bir ekonomik sarmal içinde olunduğunu söyleyen Salıcı, vatandaşın geliri aetmadığı için enflasyon altında ezildiğini ifade etti.Salıcı, UYAP'a göre 31 Aralık 2021'de 22 milyon 571 icra dosyası olduğunu, 5 ay sonra ise 23 milyon 497 bin 126'ya yükseldiğini aktardı.Türk-İş'in açlık sınırı ve yoksulluk sınırı hesaplaması yaptığını ve bunu da kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Salıcı, en son açlık sınırı rakamlarının 6 bin 17 lira olarak belirlendiğini hatırlattı. Salıcı, asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğu bir ülkede eğer açlık sınırı 6 bin 17 lira ise durumun ağır ve vahim olduğunu ifade etti.