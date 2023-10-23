Gazze'de ölü sayısı 4 bin 651'e yükseldi

17 tırlık konvoy Refah Sınır Kapısı'nda









Öte yandan İsrail ordusu Hamas'a karşı savaşta İsrail tarafında ağır kayıplar yaşanacağından yola çıkıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus ABD'deki Fox televizyonuna yaptığı açıklamada stratejilerinin bir sonraki aşamasını "Hamas'ın zayıflatılması" olarak açıkladı. Ancak Conricus Hamas'ın savaşa hazırlandığını ve ilk aşamada İsrail'e ağır kayıp verdirmeyi hedeflediğini tahmin ettiklerini aktardı.

İsrail uyarıları artırdı

Filistin kaynakları İsrail'in uyarılarını artırdığını bildiriyor. İsrail'in dağıtılan broşür ve İsrail Ordusu'ndan cep telefonlarına gönderilen sesli mesajlar ile Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunanlara, kıyı şeridinin güneyine kaçmamaları halinde "terör örgütünün sempatizanı" olarak değerlendirilecekleri uyarısını yaptığı belirtiliyor.