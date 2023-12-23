Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de yüz binlerce çocuk açlıktan ölümle karşı karşıya /23 Aralık 2023 22:17

Gazze'de yüz binlerce çocuk açlıktan ölümle karşı karşıya

İsrail’in ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze’de açlığın “acil seviyeye” ulaştığı belirtildi. Bölgede 5 yaşın altındaki 335 bin çocuk, yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

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Sözcü'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de açlığın acil seviyeye ulaştığı ve "yarım milyondan fazla kişinin gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Tamamen insan ürünü, öngörülebilir ve önlenebilir felaket şartlarında, Gazzeli çocuklar ve aileleri havadan ve karadan şiddete maruz kalıyor" ifadelerine yer verildi.



Raporun verilerine ilişkin yapılan değerlendirmede, "Bulgular, kıtlık şartlarının devam etmesi durumunda 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun yüksek derecede kötü beslenme ve önlenebilir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor" denildi.

Açıklamada, gelecek haftalarda "en az 10 bin çocuğun insan hayatını tehdit edecek derecede yetersiz beslenme riskiyle yüz yüze kalacağı" uyarısında bulunuldu.



Dünya Gıda Programı (WFP), 21 Aralık'ta açıkladığı IPC raporunda Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğunu duyurmuştu.

Raporda Gazze'de 570 binden fazla kişinin de "felaket düzeyinde açlıkla" karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulmuştu.
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