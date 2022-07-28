Samanyolu Haber /Gündem / Genişletilmiş Kürtçe-Türkçe sözlüğü Diyarbakır’da tanıtıldı /28 Temmuz 2022 01:42

Genişletilmiş Kürtçe-Türkçe sözlüğü Diyarbakır’da tanıtıldı

Dilbilimci Zana Farqinî’nin hazırladığı Kürtçe-Türkçe sözlüğünün tanıtımına büyük ilgi gösterildi.

Genişletilmiş Kürtçe-Türkçe sözlüğü Diyarbakır’da tanıtıldı

İstanbul Kürt Enstitüsü-Kürt Araştırmaları Derneği, Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER), Diyarbakır Kürt Enstitüsü ve Destar Dergisi, Dilbilimci Zana Farqinî’nin hazırladığı Kürtçe-Türkçe sözlüğü tanıtımı için ortak program düzenledi.
 
MED-DER binasında gerçekleşen tanıtım programına, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü, 78’liler Derneği, Kürt Yazarlar Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD)  yöneticileri ile çok sayıda öğretmen ve dilbilimci katıldı.

Program kapsamında ilk olarak konuşan MED-DER Eş Başkanı Rifat Roni, filozof ve dilbilimci Ahmed Xani’nin Kürt çocuklarının kendi dillerinde yazmaları, okumaları ve yaşamaları için Kürtçe Sözlüğü’nün temelini attığını, Xani’nin soyundan gelenlerin çok kapsamlı Kürtçe Sözlüğü hazırladığını kaydetti.

Ardından kısa bir konuşma yapan Kürt Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Remziye Alparslan ise, “Bu sözlük bizim için çok önemli. Dilimizi bizden önceki nesillere sunmak için çok önemli. Bu sözlük, Kürtçe-Kürtçe sözlüğün hazırlanmasında kutsal bir adımdır” dedi.

‘RÜYA GERÇEK OLDU’

Tanıtım etkinliğinde son olarak konuşan Kürtçe-Türkçe sözlüğünü hazırlayan dilbilimci Zana Ferîni, bunun daha önce bir rüya olduğunu ancak bu rüyanın ve hayalin gerçekleştiğini belirterek, “Bir dil için üç sütun var, bir, gramer, bir alfabe ve bir sözlük. Bu yüzden bir Kürtçe-Kürtçe sözlüğünüz olmalı. Sözlükte de söylediğim gibi atalarımızın seslerini kaydetme girişimidir. Ne yazık ki biz Kürtler dilimize bu kadar önem vermiyoruz. Her şeyi kendi dilimizde yapmalıyız. Dilimizin değeri diğer tüm dillerin üzerinde olmalıdır, çünkü önemli olan tek şey dilimizdir” ifadelerine yer verdi.


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