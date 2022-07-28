Samanyolu Haber /Gündem / Köylülerin su protestosuna müdahale eden jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok" /28 Temmuz 2022 08:57

Köylülerin su protestosuna müdahale eden jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Köyü’nde tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesine tepki gösteren köylülere jandarma müdahale etti. Jandarmanın müdahalesine maruz kalan bir yurttaş, “Müslüman değil misiniz siz” diye tepki gösterdi. Bir jandarma, “Basın özgürlüğü şu anda yok. Videoya çekmeyin, kanunu aşağıda gösteririz size” diyerek vatandaşın görüntü almasını engelledi.

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı 80 haneli Sefaköy Köyü’nün tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesi köylüler tarafından bugün protesto edildi.


Protesto için bir araya gelen köylülere jandarmalar müdahale etti. Birçok kişi gözaltına alındı. Jandarmanın müdahalesine maruz kalan bir yurttaş, “Müslüman değil misiniz siz” diye tepki gösterdi.


Bir jandarma uzman onbaşı ile müdahaleyi cep telefonuna kaydetmeye çalışan vatandaş arasında şu diyaloglar yaşandı:

Jandarma: “Zor kullanacağım video çekmeyin.”

Vatandaş: “Basın özgürlüğü var mı?”

Jandarma: “Basın özgürlüğü var, şu anda yok.”

Vatandaş: “Nasıl yok, bununla ilgili kanun nedir?”

Jandarma: “Videoya çekmeyin, kanunu aşağıda gösteririz size.”
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