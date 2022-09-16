"Gerçek seçim 2023 Haziranından sonra..."

Seçim süreci yaklaşırken gözler de sandıkların kurulacağı tarih olarak açıklanan Haziran 2023'e çevrilmiş durumda.





Ancak bu konuda farklı bir görüş çok konuşulacağa benziyor.





Şuanda İYİ Parti saflarında Meral Akşener ile birlikte çalışan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski reklamcısı olan Faruk Acar, "Bu gideceğimiz seçim, bu seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak. Olacak, yeni ve gerçek bir seçime ondan sonra gideceğiz." ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarını yürüten ve şimdilerde İYİ Parti ile çalışan Faruk Acar, gazeteci Adem Metan’ın Youtube kanalında yayımlanan programda AKP’den ayrılık sürecini, İYİ Parti’nin durumunu ve seçimlere dair kanaatlerini anlattı. Geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarını yürüten ve şimdilerde İYİ Parti ile çalışan Faruk Acar, gazeteci Adem Metan’ın Youtube kanalında yayımlanan programda AKP’den ayrılık sürecini, İYİ Parti’nin durumunu ve seçimlere dair kanaatlerini anlattı.

“BU SEÇİMDE 5 YILLIK BİR DÖNEM OLMAYACAK YENİ VE GERÇEK BİR SEÇİME ONDAN SONRA GİDECEĞİZ”





“Bu gideceğimiz seçim, bu seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak. Olacak, yeni ve gerçek bir seçime ondan sonra gideceğiz. Bu seçimin gerçek Türkiye’nin değişimi olarak gerçekleşecek bir seçim olarak değil, ara seçim olarak görüyorum. Belki bugünkü aktörlerin neredeyse birçoğu olmayacak”









Erdoğan’la çok yakın çalıştığını anlatan Acar, Başkanlık sistemine geçildikten sonra yönetimin Cumhurbaşkanlığı ve AKP Genel Merkezi olarak bölündüğünü kaydetti. Acar, “Olumsuz giden şeyleri anlatıyordum. Bana keyif kaçıran adam olarak bakıyorlardı” dedi.“Türkiye’de bir değişim olacak” tespitinde bulunan Faruk Acar, siyasi figürlerde de ciddi değişiklikler olacağını söyledi.Faruk Acar, “manşetini veriyorum” diyerek programın sonunda şu ifadeleri kullandı: