'Gerilim zirvede, Çin Tayvan'ı her an işgal edebilir'

Biden ile Cinping, Tayvan Antlaşması'na bağlı kalacak





Tayvan Antlaşması nedir?





Toplam 15 ülke Tayvan'ı ülke olarak tanıyor





Çin'e ait savaş uçaklarının ekim ayının ilk 4 gününde onlarca kez Tayvan hava sahasını ihlal etmesi sonrası Taipei yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.Konuyla ilgili parlamento komitesinde konuşan Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo Cheng, iki ülke arası gelinen durumun endişe verici bir boyuta geldiğini belirterek, 2025'e gelindiğinde çok farklı bir Çin ile karşılaşabileceklerinin altını çizdi.Cheng, Çin'in halihazırda Tayvan'ı işgal etme gücüne sahip olduğunu belirterek, "Ancak 2025'e kadar, 'tam ölçekli' bir işgal kapasitesine sahip olabilecekler. 2025 yılına kadar Çin, savaş maliyetini ve yıpranma payını en düşük seviyeye çekecek. Şu anda kapasiteleri var, ancak başka birçok şeyi hesaba katmak zorunda oldukları için, şu anda kolay kolay bir savaş başlatmayacaklar." ifadelerini kullandı.Cheng ayrıca hava sahası ihlallerinin yaşandığı iki ülke arasındaki hassas Tayvan Boğazı'nda artık yanlış ateşleme riski olduğunu (uçakların düşürülme riski) da sözlerine ekledi.Son günlerde Tayvan medyası Pekin-Taipei arası yaşanan gerilime "savaş uyarısı" yorumunda bulunmuştu. Çin ekim ayında Tayvan hava sahasına 150'den fazla savaş uçağı soktu.Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden salı günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (Şi Cinping) ile Tayvan konusunu telefonda görüştüğünü, iki ülkenin Tayvan Antlaşması'na bağlı kalacağı üzerinde mutabık olduklarını söyledi.Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Xi ile Tayvan konusunu görüştüm. Tayvan Antlaşmasına bağlı kalacağız. Bu konuyu açıklığa kavuşturduk. Onun (Xi Jinping) antlaşmaya bağlı kalma dışında herhangi bir şey yapacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.Tayvan Antlaşması, Tayvan ve Çin arasında hava savunma tanımlama bölgesi (ADIZ) üzerinde bir sınır çizgisi belirliyor.Çin, 1954-55 yılları arasında Tayvan'a ait bazı adaları işgal edince 7 ay süren bir çatışma yaşanmış, gelişme sonrası ABD çatışmalara müdahale ederek Tayvan'a asker çıkarmıştı. Yaşanan anlaşmazlık sonrası Pekin, Taipei hükümetiyle Tayvan Antlaşması'nı imzalamış ve Çin savaş sonrası işgal ettiği adalardan çekilmişti.Tayvan Savunma Bakanlığı son dönemde artan gerilim sonrası yaptığı askeri harcamaları, yerli üretim füze ve savaş gemileri de dahil olmak üzere artırarak 8.6 milyar dolara çıkarmıştı.Pekin daha önceden "gerektiğinde Tayvan'ı işgal edebileceklerine" dair bir açıklama yapmış ve bu durum demokratik ve bağımsız bir ülke olduğunu söyleyen Tayvanlı siyasileri kızdırmıştı.Tayvan, Çin'den 1940'lardaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Pekin yönetimi adanın Çin ana karasına bağlı olduğunu iddia ediyor. 14 ülke ve Papalık Makamı Tayvan'ı tanıyor. ABD iç savaş sonrasında 30 yıl süreyle Tayvan'ı tanımış ancak 1979'da bu kararından geri adım atmıştı.