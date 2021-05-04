Samanyolu Haber /Gündem / Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var /04 Mayıs 2021 08:44

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Meksika’dan ABD’ye düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

ABD ile Meksika sınırındaki Sen Diego sahilinde insanlık dramı yaşandı. Sen Diego sahilinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. San Diego Sahil Güvenlik yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen taşıyan teknenin alabora olduktan sonra parçalandığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, 27 kişinin de hastaneye kaldırıldığı olayda, teknenin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerden 22 kişinin de sahile çıkmayı başararak kurtulduğunu açıkladı.

San Diego cankurtaran ekipleri de yaşam mücadelesi veren düzensiz göçmenler için başlatılan kurtarmak operasyonuna helikopterlerle havadan destek verildiğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var Sonraki Haber >>

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:51