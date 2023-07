Google yapay zeka ile haber yazmayı test ediyor

The New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gazetecilere yardımcı olması için geliştirilen yapay zeka teknolojisi, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın sahibi olan News Corp'un yöneticilerine sunuldu.





Google'ın “Genesis” adını verdiği teknolojinin, kendisine verilen güncel olaylar dahil her türlü veriden, haber metni hazırlayabildiği belirtildi.





Google, gazeteciler için "kişisel asistan" olarak hizmet vermesi için tasarladığı bu teknolojinin, gazetecilere daha önemli haberler için zaman kazandıracağını düşünüyor.





BAZI YÖNETİCİLER GENESİS'İ "RAHATSIZ EDİCİ" BULDU





Söz konusu sunuma katılan bazı yöneticiler, Genesis'i "rahatsız edici" bularak, "doğru haber yazmak için önemli noktalardan bazılarının göz ardı edildiğini" ifade etti.





Google Sözcüsü Jenn Crider ise yaptığı açıklamada "Genesis, gazetecilerin haber yazmak ve bunları doğrulamakta sahip oldukları temel rolün yerini almayı amaçlamıyor.” değerlendirmesinde bulundu.





New York City Üniversitesinden Prof. Jeff Jarvis, Google'ın yeni teknolojisinin, potansiyel olumlu ve olumsuz yanları olduğunu belirterek, "Bu teknoloji, olgusal bilgileri güvenilir şekilde sunabiliyorsa, gazeteciler kullanmalıdır." ifadesini kullandı.





Jarvis, bazı haberlerin gazeteciler ve haber kuruluşlarının nüans ve kültürel anlayışını gerektirdiğine değinerek, söz konusu teknolojinin kullanılmasının haber kuruluşlarının güvenirliğine zarar verebileceğine işaret etti.





HABER MERKEZLERİNDE YAPAY ZEKA TARTIŞMASI





Dünyanın dört bir yanındaki haber kuruluşları, haber merkezlerinde yapay zeka teknolojilerini kullanıp kullanmama konusunu tartışıyor.





The Times, NPR radyosu ve Insider dahil olmak üzere bazı kuruluşlar, "saniyelerin ve doğruluğun çok önemli olduğu haber dünyasında sorumlu şekilde nasıl uygulanabileceğini görmek için" yapay zekanın potansiyellerini keşfetmeyi planladıklarını açıklamıştı.





Associated Press (AP), uzun zamandır kurumsal raporlar gibi konuların haberleştirilmesinde yapay zeka kullanırken, ajans ayrıca haber arşivini yapay zeka modeli Chat GPT ile paylaşacağını duyurmuştu.





Öte yandan, NBC News ve The Times gibi haber kuruluşları, yapay zekanın verilerini izinsiz olarak kaydetmesine tepki göstermişti.