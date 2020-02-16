Google'a ağır ceza

Rekabet Kurumu Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.





Google’a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verildi.





"HÂKİM KONUMU RAKİPLER ALEYHİNE KULLANDI" İDDİASI





Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma tamamlandı.





Google’a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.