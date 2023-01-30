Google'dan yazıyı müziğe dönüştüren yapay zeka teknolojisi: MusicLM

Son dönemde yapay zekaya olan talep fazlasıyla artmış durumda. Bu kapsamda hem teknoloji devleri hem de daha küçük sayılabilecek girişimler de bu alana yönelmeye başladı. Google da son dönemde yapay zekayı odağına aldığı bazı işler yapıyor. Şirketin bu alandaki son hamlesi yapay zekanın müzikle kesiştiği noktadan geldi.





Google, metinleri müziğe dönüştüren bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi. Ancak şirketin olası risklerden çekindiği için bu teknolojiyi henüz yayınlamayacağı iddia edildi. Aslında MusicLM adı verilen bu teknoloji çok yeni bir şey değil. Müziği görselleştirerek besteleyen bir yapay zeka olan Riffusion'ın yanı sıra Google'ın kendi AudioML'i ve OpenAI'ın Dance Diffusion'ı da aynı görevi yapabiliyor.





Ancak bunlara rağmen Google, MusicLM'in hem ses kalitesi hem de metin açıklamasına bağlılık açısından önceki sistemlerden daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Google tarafından yapılan örneklere buradan göz atabilirsiniz. Örneğin; "Bir oyun için soundtrack. Akılda kalıcı bir elektro gitar riff'i ile hızlı tempolu ve iyimser. Müzik tekrarlayıcı ve hatırlaması kolay, ancak zil sesleri veya davul sesleri gibi beklenmedik sesler içerir." tanımı ile oluşan şarkıyı dinlerken kişi kendini gerçekten bir oyunun içinde bulabiliyor. Bunun gibi birçok farklı örnek mevcut.







İçinde bulunduğumuz dönemde yapay zeka ve müzik alanında kayda değer gelişmeler oluyor. Birçok araç, artık hem profesyonel sanatçıların hem de amatörlerin yapay zeka ile kolay bir şekilde müzik üretebilmesinin önünü açıyor. Hatta bu kapsamda kaleme aldığımız detaylı yazıyı buradan okuyabilirsiniz. Yapay zekanın bu denli talep görmesi ile müzik oluşturma araçlarına da Webrazzi'de de sıklıla yer veriyoruz. Hem yapay zeka ile ilgili gelişmelere hem de bu teknolojinin diğer alanlarını nasıl etkilediğine erişebilmek için bizi takipte kalın.