Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, şirketlerinden ayrıldı





Habere göre Alphabet’in yönetim kurulu başkanı Larry Page ve başkanı Sergey Brin, dizginleri dün Google’ın CEO’su Sundar Pichai’ye devretti.









Google'ın kurucu ortakları Sergey Brin ve Larry Page yıllardır şirketi birlikte yönetiyordu





Alphabet’in yönetim kurulunda kalmayı sürdürecek olan Page ve Brin, firmaya ilişkin kararlarla ilgili oy gücünü hala ellerinde bulunduruyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in başına getirilen Hindistan doğumlu 47 yaşındaki Sundar Pichai’ın yetki alanıysa bundan böyle arama motorunun çok ötesine geçecek.













Hindistan doğumlu tamil asıllı 47 yaşındaki Sundar Pichai Ağustos 2015'ten beri Google'ın CEO'luk görevini yürütüyordu.









Pichai, sürücüsüz otomobil, yüksek irtifa balonlar ve insan ömrünü uzatma gibi çok farklı alanlarda da faaliyet göstermeyi amaçlayan Alphabet’te bir yandan da çalışanların memnuniyetsizliğinden siyasi bazı tehditlere ve Amazon gibi firmalarla rekabete kadar birçok farklı cephede mücadele verecek.





Google’ı 1998 yılında Stanford Üniversitesi’nde öğrenciyken kuran Larry Page ve Sergey Brin, firmayı dünyanın büyük çoğunluğunun internetle etkileşimini kontrol eden küresel bir deve dönüştürdü.

Wall Street Journal ise teknoloji devi Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’in Google’ı bünyesinde barındıran çatı şirket Alphabet’teki aktif yöneticilik görevlerini bıraktıklarını yazıyor.