Samanyolu Haber /Gündem / Görevdeki Kuvvet Komutanı: Milli iradeye saygı duyarız, Anayasaya bağlı kalırız /12 Mayıs 2023 21:14

Görevdeki Kuvvet Komutanı: Milli iradeye saygı duyarız, Anayasaya bağlı kalırız

Halk TV canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, emekli bir askerin sınıf arkadaşı olan görevdeki bir kuvvet komutanıyla yaptığı konuşmayı aktardı. Görevdeki bir Kuvvet Komutanı, milli iradeye saygı duyacaklarını ve Anayasaya bağlılıktan çıkmayacaklarını kaydetti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, seçimlerle ilgili 15 Temmuz hatırlatması yaptı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, seçim günü "darbe mi olacak" tartışmaları başladı. 

Erdoğan, “Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” dedi.

Halk TV canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, emekli bir askerin sınıf arkadaşı olan görevdeki bir kuvvet komutanıyla yaptığı konuşmayı aktardı. 

GÖREVDEKİ KUVVET KOMUTANI: MİLLİ İRADEYE SAYGI DUYARIZ, ANAYASAYA BAĞLI KALIRIZ
Terkoğlu şunları söyledi:

"Emekli bir asker, biliyorsunuz sınıf arkadaşlarıyla da görüşüyorlar. Görüştüğü sınıf arkadaşı bir Kuvvet Komutanı ile diyaloğunu bana yazdı. Şunu sormuş, emekli asker, '15 mayıs sabahı seçim sonucunda iktidar değişirse ne yaparsınız?'

Kuvvet Komutanı 'Ne sonuç çıkarsa çıksın saygı duyarız. Milli iradeye saygı duyarız' yanıtı vermiş.

Emekli asker, 'Siz milli iradeye saygı duysanız dahi sizi Anayasaya aykırı bir şeye zorlarsanız ne olur?' diye sormuş.

Kuvvet Komutanı 'Yeminim ve anayasaya bağlılığım noktasında kalmakta ısrar ederim. Buna bağlı kalmak için direnirim.' yanıtını vermiş." 

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