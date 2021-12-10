Göstermelik OHAL Komisyonu görevini yaptı: 5 yıldır AYM'ye ulaşan tek bir dosya yok

KHK ile ihraç edilen on binlerce insan hakkını yargıda arıyor ancak söz konusu çabaları da 5 yıldır karşılık bulmuş değil. Resmi rakamlara göre ihraç edilen 125 binden fazla KHK’lıdan 5 yılın sonunda yargı sürecini bitirip Anayasa Mahkemesi’ne gelen tek bir dosya bile yok. İnsanlar OHAL Komisyonları ve Danıştay kapılarında süründürülüyor.







OHAL Komisyonu, insanları aylarca bekletiyor. İtiraz etme hakkınız bile yok zira AİHM, OHAL Komisyonu’nu ‘etkili bir hukuk yolu’ olarak kabul ediyor. Dolayısıyla insanlar başvuruyu yaptıktan sonra 1-1,5 yıl komisyonun lütfedip dosyayı incelemesini bekliyor.





Yaklaşık 5 yılda Danıştay’a gelen dosyaların oranı yüzde 5! Ancak sorun bununla da sınırlı değil. Danıştay da söz konusu dosyalarla ilgili ‘olumlu ya da olumsuz’ bir karar almıyor, alamıyor.







İnsan Hakları Hukukçusu Kerem Altıparmak, “5 yıl sonra 125 bin 678 kişiden idari yargı sürecini bitirip Anayasa Mahkemesi aşamasına gelen tek bir kişi yok. Dahası @nmelihkutlu resmi kaynaklardan derlediği verileri dikkate alırsak AYM’ye ulaşacak başvuruların yüzde 25, AİHM’e ulaşanların ise yüzde 10’u aşmayacağını öngörebiliriz.” diyor.







Kendisi de KHK’lı olan Melih Kutlu’nun konuyla ilgili resmi rakamlara dayanarak yaptığı bilgilendirme paylaşımları şöyle:





2020 Resmi Açıklanan Rakamlara Göre:





125 bin 678 kişi KHK ile ihraç edilmiş ve bunlardan sadece 5 bin 963 kadarı yani yüe 4,74’ü Danıştay aşamasına gelebilmiştir. Danıştay siyasi bir düzenleme beklemekte ve karar vermemektedir. KHK ihraçlarından, bilinen AYM ve AİHM başvurusu yoktur.





Komisyona Başvuru Sayısı





125 bin 678 KHK ile kamu görevinden çıkartılan kişi sayısı, 123 bin 25 OHAL Komisyonuna başvuran kişi sayısı, 2 bin 653 kişi başvuru yapmadı. 96 bin 717 kişiye (yüz 78,62) OHAL Komisyonu’ndan ret verildi.





İdare Mahkemesine Başvuru Sayısı





96 bin 717 kişiye komisyondan ret verildi, 91 bin 52 kişi idare mahkemesine başvuru yaptı. 5 bin 665 kişi (yüzde 5,86) başvuru yapmadı. 50 bin 328 karar çıktı. İade oranı yaklışık yüzde 1!





İstinaf Başvuru Sayısı





50 bin 328 idare mahkemesi kararı verildi, 25 bin 943 istinaf başvurusu yapıldı, 24 bin 385 kişi (yüzde 48,45) başvuru yapmadı. 6 bin 725 karar çıktı. Belli olmamakla birlikte %0,01 -binde bir- iade oranı olduğu düşünülüyor.





Danıştay Başvuru Sayısı





6 bin 725 istinaf kararı çıktı, 5 bin 963 Danıştay başvurusu yapıldı, 762 kişi (yüzde 11,33) başvuru yapmadı. Danıştay’dan kaç karar çıktığı belli değildir. Danıştay beklediği ve bu konuda karar vermekten çekindiği bilinmektedir. 3 yıldır bekleyen dosyalar vardır.





Sonuç olarak: 125 bin 678 kişi KHK ile ihraç edilmiş ve bunlardan sadece 5 bin 963 kadarı (yüzde 4,74) Danıştay aşamasına gelebilmiştir. Danıştay siyasi düzenleme beklemekte ve karar vermemektedir. KHK ihraçlarından, bilinen AYM ve AİHM başvurusu şu an için yoktur.



