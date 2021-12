"Özgürlüğümü geri alıyorum"

Geçtiğimiz günlerde Amerikan vatandaşlığını alarak soyadını Freedom (Özgürlük) olarak değiştiren NBA yıldızı Enes Kanter, dünyaca ünlü Atlantic dergisi ne ‘neden Amerikan vatandaşlığını seçtiğini ve Freedom soyadığını aldığını yazdı. “Neden Amerikan (vatandaşı) oldum?” başlıklı yazıda Kanter, ” Türkiye’nin lideri benim ve ailemin peşine düştüğünde ABD beni kollarını açarak karşıladı” diye yazdı.





ABD’ye ilk geldiği günleri anımsatan Kanter, “Belki de en çok bir takım arkadaşımın yaptığı basit bir yorum beni hayrete düşürdü. ABD Başkanı Barack Obama’yı eleştirdi. Ben, bu (yorumun) kendisini hapse düşürebileceğinden korktum. Gülümsedi ve “Burası Türkiye değil kardeşim. İstediğinizi söylemekte özgürsünüz.” diye yazdı.





CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASIYLA 12 BİN 881 KİŞİ CEZALANDIRILDI





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında cumhurbaşkanı olmasından sonra en az 12 bin 881 kişinin cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırıldığını hatırlatan ünlü basketbolcu, “Duygusal olarak kırılgan bir diktatörün duygularını incitebilecek sosyal medyada bir şeyler yazmak gibi önemsiz suçlar nedeniyle çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişi cezaevine gönderildi.” ifadelerini kullandı.





“BENİ VE AİLEMİ DE HEDEF ALDI”





Kanter sözlerini şöyle sürdürdü:





“Son beş yılda Erdoğan, Türkiye’de ifade özgürlüğünü neredeyse tamamen yok etti. Türkiye’yi yüzlerce gazeteciyi hapsederek dünyanın en kötü gazeteci hapishanelerinden biri yaptı. Erdoğan rejimi 160’tan fazla medya kuruluşunu ve yüzlerce insan hakları grubunu kapattı… Erdoğan, ülkemde bütün özgürlük savunucularını hedef aldı. (Erdoğan) rejimi, on binlerce eğitimciye, avukata, hakime, kamu görevlisine ve eylemciye “terörist” yaftasını vurduktan sonra zulmetti, hapse attı ve hatta işkence yaptı. Ve beni hedef aldı. Ben konuşmaya cesaret ettiğim için Erdoğan ailemin peşine düştü. Ailemi, herkesin önünde beni evlatlıktan reddetmeye zorladı. 2016 yılında babamın el yazısıyla yazdığı bir notta yer alan şu sözler beni derinden yaraladı: “Böyle bir oğlum olduğu için Cumhurbaşkanımızdan ve Türk halkından utanç duyarak özür dilerim.” Kardeşlerimin çalışması engellendi. Babam kovuldu, daha sonra hapse atıldı ve sonunda 2020’de serbest bırakıldı. Ama hücresinden tamamen farklı bir insan çıktı, deneyimleri hakkında konuşamadı. 2015’ten beri ailemi ne gördüm ne de konuştum. Benimle herhangi bir temasları onların tutuklanmasına neden olabilir.”





Sep 19, 2020; Lake Buena Vista, Florida, USA; Boston Celtics center Enes Kanter (11) drives against Miami Heat forward Kelly Olynyk (9) during the first half of game three of the Eastern Conference Finals of the 2020 NBA Playoffs at ESPN Wide World of Sports Complex. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports





“ÖZGÜRLÜĞÜMÜ GERİ ALIYORUM”





Geçtiğimiz günlerde Amerikan vatandaşlığını alan Kanter, yazısını şu sözlerle noktaladı:





“Altı uzun yıl boyunca evsiz kaldım. Bir insanın özgürlüğünün elinden alınmasının nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ve kendi özgürlüğümün elimden alınmasının nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ama bu hafta, özgürlüğümü geri alıyorum. Daha yeni bir Amerikan vatandaşı oldum ve Amerika’yı ve özgürlüklerini kimliğimin bir parçası haline getiriyorum.





Şu sözleri yazarken bile duygulandım: Ben, Enes Kanter Freedom, özgürlerin ülkesi, cesurların yuvası Amerika Birleşik Devletleri’nin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum.”