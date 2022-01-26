Gözler Alman Parlamentosu'nda: Covid-19 aşıları herkese zorunlu olacak mı?

Almanya'da yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında çocukların aşılanmaları sürüyor. Aşı uygulamalarında Pfizer BioNTech aşısı kullanılıyor.







Alman siyasetçilerin büyük çoğunluğu uzun süredir aşı zorunluluğu getirilmesine karşı çıksa da, aşı olmayanların oranca yüksekliğinin Covid-19’a karşı etkili mücadeleyi engellediğine ilişkin kanaatin güçlenmesi, konunun parlamentoda ele alınmasına yol açtı.





Şansölye Olaf Scholz’un üç partili koalisyon hükümetini oluşturan partiler şimdiye kadar üç öneri geliştirdiler: Bunlardan ilki 18 yaş ve üstü herkes için, iki yıl geçerli olacak ve en fazla üç aşıyı kapsayacak ve yapılmaması halinde para cezası olacak bir aşı zorunluluğu getiriyor. İkinci teklif, aşılanmamışlar için zorunlu danışma toplantıları ve bir ilerleme sağlanmazsa 50 yaş üstü için aşı zorunluluğu getirilmesini içeriyor. Üçüncü teklif ise herhangi bir zorunluluk getirmiyor.





Geçen ay Alman parlamentosu, hastanelerde ve bakımevlerinde çalışan personelin Mart ayı ortasına kadar tamamen aşı olduklarını göstermelerini gerektiren yasayı onaylamıştı.





Geçen hafta Avusturya, Mart ortasından itibaren yürürlüğe girecek bir yasayla tüm yetişkinler için aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa ülkesi oldu.





Salı günü itibariyle, Almanya nüfusunun en az yüzde 73,5’i tam olarak aşılandı ve yüzde 50,8’i üçüncü destekleyici aşıyı aldı.