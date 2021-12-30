Samanyolu Haber /Gündem / Gözlerdeki ışıltı yetmedi, ekonomik güven son 7 ayın en düşük seviyesinde /30 Aralık 2021 14:52

Gözlerdeki ışıltı yetmedi, ekonomik güven son 7 ayın en düşük seviyesinde

İktidarın ekonomik krizi düzeltmek adına attığı adımlar vatandaşlarda karşılık bulmadı. TÜİK'in verilerine göre ekonomik güven geçen aya göre 1,8 azaldı ve son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı. TÜİK’in yayınladığı verilere göre, ekonomik güven, geçen aya göre yüzde 1.8 azaldı. Ekonomik güven endeksi Aralık’ta 7 ayın en düşük seviyesini görerek 97,6 değerine düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin göreve gelmesi de, gözlerindeki ışıltı da ekonomik güven için yeterli olmadı. 

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre aralık ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 68,9 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 110,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 118,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 121,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 90,0 değerini aldı.
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