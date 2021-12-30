11 ayda 144 kişi ajanlaştırma, kaçırma ve tehdide maruz kaldı

İnsan Hakları Derneği (İHD), ‘2021 Yılı Baskı ve Tehdit Yöntemleriyle İfade Alma, Mülakat Yapma, Ajanlaştırma ve Kaçırma Olaylarıyla İlgili Özel Raporu’nu kamuoyuna açıkladı. Raporda 2021 yılının ilk 11 ayında en az 144 kişinin zorla kaçırma, tehdit ve ajanlık teklifiyle baskıya maruz bırakıldığı bilgisine yer verildi.







Raporda bu tür uygulamaların 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması ile birlikte devletin baskı politikası haline geldiğine vurgu yapılarak, bu uygulamaların Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) tanımlı tehdit, hakaret, işkence, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, görevi kötüye kullanma gibi birden fazla suçu da teşkil ettiği belirtildi. Raporda, “Özellikle 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından bu alanda yaşanan hak ihlallerinin arttığı, şikâyetlerin etkili bir şekilde soruşturulmadığı ve faillerin cezalandırılmadığı, yapılan başvurulardan ve basına yansıyan haberlerden de anlaşılmaktadır. Türkiye’deki genel cezasızlık politikasının bu tür başvurularda da temel bir yaklaşım olduğu görülmektedir” denildi.





13 KİŞİ ZORLA KAÇIRILARAK AJANLIK TEKLİF EDİLDİ





İHD Genel Merkezi Dokümantasyon Birimi’nin verilerine göre; 2021 yılı Ocak-Kasım ayları içerisinde en az 13 kişi kaçılarak ajanlık teklifine ya da tehdide maruz bırakıldı. Bu kişilerin herhangi bir işlem yapılmadan serbest bırakıldığı da belirlendi. Yine aynı şekilde, en az 66 kişinin ise gözaltı yerlerinde (bir kısmı hapishanelerde) veya gözaltı yerleri dışındaki alanlarda ajanlık teklifine ve tehdidine maruz kaldığını ortaya koydu.





KOLLUKTA 65 KİŞİ TEHDİT EDİLDİ





Benzer şekilde, büyük bölümü kolluk kuvvetleri tarafından olmak üzere en az 65 kişinin tehdit edildikleri belirlenirken, tehdit edilen kişilerden 12’sinin sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini belirttikleri de aktarıldı. Raporda, sosyal medya yoluyla yapılan tehditlerin çoğunlukla siyasi parti çalışanlarına, üniversite öğrencilerine ve medya emekçilerine yönelik olduğu kaydedildi. Raporda, “İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi Dokümantasyon Birimi’nin verileri, 2021 yılının ilk on bir ayı içerisinde toplamda en az 144 kişinin kaçırma, ajanlaştırma ve tehdide maruz kaldığını belirlemektedir” ifadesi yer aldı.





GÖKHAN GÜNEŞ VE HÜSEYİN GALİP KÜÇÜKÖZYİĞİT KAÇIRILDI, YUSUF BİLGE TUNÇ’U AKIBETİ BELİRSİZ





Raporda ayrıca şu bilgilere de yer verildi: “2021 yılının Ocak ayında Gökhan Güneş’in İstanbul’da kaçırılıp işkence edildikten beş gün sonra serbest bırakılması kamuoyu baskısının sonuç verdiğini göstermiştir. Ayrıca 29 Aralık 2020 günü Ankara’da kaçırılan Hüseyin Galip Küçüközyiğit‘in kızının, derneğimizin ve Cumartesi Anneleri’nin çabaları sonucu oluşan kamuoyu baskısı sonuç vermiş, 13 Eylül 2021 günü Küçüközyiğit’in Ankara Sincan Cezaevi’nde olduğu öğrenilmiştir. Küçüközyiğit’in yaklaşık sekiz buçuk aylık işkenceden sonra serbest bırakılması bu alandaki çabaların boşa gitmediğini göstermiştir. Her iki vaka ile ilgili İHD’nin uluslararası başvuruları da olmuştur. Ancak Ağustos 2019’dan beri kaçırılarak kaybedilen Yusuf Bilge Tunç’un akıbeti halen bilinmemektedir.”