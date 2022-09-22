Gri pasaportla insan kaçakçılığı skandalında yeni gelişme

Malatya’da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi’nin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurtdışına gönderdiği 90 kişinin geri dönmediği, kamuoyunda ‘gri pasaport skandalı’ olarak bilinen olayla ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı.







Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre savcı, şüpheliler Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya’daki organizatör Ersin Kilit’in ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve belli haklardan yoksun bırakılmalarına karar verilmesini talep etti.

DERNEĞE ÜYE YAPILMIŞLAR

KAYITLAR DA USULSÜZ

AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

İddianamede özetle şüpheliler Ali Ayrancı ve Ersin Kilit’in yurtdışına Türkiye yurttaşı şahısları para karşılığı göndermek üzere anlaştıkları yer aldı. Bu kişilerin çeşitli belediyelerle irtibat kurarak yasal görünüm elde etmek amacıyla bazı projeler kapsamında işlemleri yasal görünüm adı altında yürüttükleri belirtildi.İddianamede Yeşilyurt Belediyesi'nde o dönem başkan yardımcılığı yapan Bekir Karakuş ile irtibat kurarak olayın ayrıntıları üzerinde anlaştıktan sonra Karakuş’un Ali Ayrancı’yı da yanına alarak durumu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a aktardıkları ve Çınar’ı, “Yurtdışında bulunan hayırsever bir Türk vatandaşı çeşitli projeler kapsamında belediye çalışanlarını yurtdışına gezi ve araştırma yapmak amacıyla götürmek istiyor, tüm masraflar bu şahıs tarafından karşılanacak ve belediye herhangi bir yük üstlenmeyecek” diyerek ikna ettikleri yer aldı.İddianamede, Bekir Karakuş'un, bir kısım belediye personeli ile birlikte ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme Projesi’ adı altındaki projeyi hayata geçirdikleri ve bu amaçla ‘Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği’ ile irtibat kurdukları yer aldı.Malatya ili dışında bulunan şahısların bu derneğe üye yapıldığı ve resmi işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından bu şahısların iki kafile halinde yurtdışına gönderildiğinin yer aldığı iddianamede, bir kısım belediye personelinin de proje kapsamında Almanya'ya gönderildiği ve bunun amacının ‘projenin gerçek bir proje olduğu yönünde görüntü verilmek istenmesi’ olduğu belirtildi.Şüphelilerin, yasal yolları ve Yeşilyurt Belediyesi'ni kullanarak 90 kişiyi yurtdışına kaçırarak ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçunu işledikleri iddia edilen savcılık görüşünde ayrıca, yurtdışına gönderilen şahısların dernek kayıtlarının da usulsüz bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.Yurtdışına gönderilenlerin, baştan beri Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme projesine katılım amacı taşımadıklarına, amaçlarının tanık olarak dinlenilen yakınlarından da açıkça anlaşıldığı üzere yurtdışına gitmek olduğunun aşikâr olduğuna dikkat çekildi. Şüphelilerin ise gerçekleştirilen işlemlerin yasal olduğuna ilişkin beyanlarına karşın iddianamede, “Eylemlerin, yasayı dolanarak sonuçta yasal olmayacak şekilde sonuçlandığı” belirtildi.İddianamede şüpheliler Ali Ayrancı, Bekir Karakuş ve Ersin Kilit hakkında, “Açık yargılamasının yapılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarına, kasten işlemiş oldukları suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetlerinin kanuni sonucu olarak TCK 53 maddesi gereğince belli haklardan yoksun bırakılmalarına, gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin TCK 63 maddesi gereğince verilecek cezadan mahsubuna” karar verilmesi talep edildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya’daki organizatör Ersin Kilit, “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Temmuz ayının ilk haftasında Bekir Karakuş, eylül ayının ilk haftasında Ali Ayrancı ve son olarak 14 Eylül’de Ersin Kilit serbest bırakılmış ve gri pasaport skandalında tutuklu kalmamıştı.