Dolar tarihi zirvede!

Son olarak 21 Aralık 2021 günü 18,36 lirayı gören dolar, bugün 18,3703 lira seviyesine yükselerek zirvesini yeniledi.





MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

TCMB'nin faiz için bir önceki toplantıda "yeterli" tanımlamasını yapması nedeniyle Reuters anketinde bu ay için beklenti politika faizinin yüzde 13'te sabit tutacağı yönünde. Azınlıkta faiz indirimi tahmini de yer alıyor.





TCMB faiz indirimi ile birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirecek adımlar da atmıştı.





TCMB'nin kredilerde atacağı adımlara ilişkin bir önceki PPK metninde net bir mesaj da vermiş olması ve ardından da adımlarını açıklamış olması nedeniyle bugün metinde yapılacak değişiklikler de takip edilecek.





Politikalarla; net ihracat, istihdam, yatırım odaklı kredilere öncelik verilirken bu sayede kalıcı cari fazlaya ulaşılması ve bu dengenin enflasyonda da kalıcı bir düşüş getireceği öngörülüyor. Bu alanda yer almayan kredilere TCMB tarafından ek tahvil tutma yükümlülükleri de getirildi.





TCMB'nin faiz kararı 14.00'da açıklanacak. Bugün ayrıca eylül ayı tüketici güven endeksi ve TCMB, haftalık para ve banka, rezerv, menkul kıymet verileri de yayımlanacak.





Bankacıların öncü verilerden yaptıkları hesaplama geçen hafta TCMB'nin net rezervlerin yaklaşık 2 milyar dolar azalduığını toplam rezervlerinin ise sınırlı bir artış göstereceğini gösteriyor.





TL, geçen ay yapılan sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2.1 değer kaybetti. Son günlerde küresel piyasalardaki sert satışlara kıyasla oldukça sınırlı yükselen 18.3450'ye kadar ulaştı. Kur bu sabah 08.48'de 18.34/18.34 seviyesindeydi.





Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 19, yılbaşından beri yüzde 28.1, son bir yılda ise yüzde 54.3 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.





HAZİNE NEREDEYSE TEK HANEDEN BORÇLANIYOR

Bankalar tahvil yükümlülükleri nedeniyle kurumsal bazı kredileri artık veremeyecek duruma gelmekten şikayetçi. Şirketler ise ucuzlayan maliyetlere rağmen krediye erişimden yakınıyor.





Hazine, TCMB'nin kredilere uygulamaya başladığı tahvil tutma zorunluklarının ardından bu ay gerçekleştirdiği ihalelerle Eylül ayı borçlanma programını 50 milyar TL olan hedeflerinin üzerinde yaklaşık 70 milyar TL borçlanma ile tamamladı. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde yaşanan düşüş son bir ayda 500 puanı aşmış durumda. Verim eğrisi genelinde görülen düşüşte TCMB'nin pozitif ayrımcılık sağladığı uzun vade ve sabit kuponlu tahvillerde daha belirgin.





Öte yandan bankacılar Hazine'nin ay bitmeden anaparası 2.5 milyar dolar olan eurobond itfasının bulunduğunu bu kapsamda yeni bir dış borçlanma yapılıp yapılmayacağını da izleyecekler.