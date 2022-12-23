GS turu 1-0'la atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Nef Stadı’ndaki mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazanarak tur biletini aldı.







Galatasaray baştan sona üstün olduğu karşılaşmada Seferovic ile 41. dakikada penaltıdan yararlanamadı. İsviçreli oyuncu penaltı atışında topu direğe gönderdi dönen topa da dokunduğu için ofsayt bayrağı havaya kalktı.





Rotasyonlu kadroyla sahada olan Galatasaray’da ikinci yarı Emin Bayram’ın şutu direkten döndü. Galatasaray’a turu getiren golü ise oyuna sonradan giren iki isim hazırladı. 71’de oyuna giren Kerem, 65’te Seferovic’in yerine oyuna giren Gomis’i kale ağzında topla buluşturdu. Tecrübeli Fransız golcüye ise sadece topa dokunmak kaldı.







Maçın 86. dakikada Ankara Keçiörengücü’nde Olawoyin ceza sahası dışından çektiği şutta top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 90+1’de ise bu kez Galatasaray’ın golcüsü Gomis’in ceza sahası içerisinde çektiği şutta top yan direğin dibine çarpıp auta çıktı.



