Samanyolu Haber /Politika / 'Güçlerimizi birleştirelim' çağrısı /01 Haziran 2020 15:02

'Güçlerimizi birleştirelim' çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yeni dönem stratejisini açıkladı.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yeni dönem strateji hattı ve tutum belgesini açıklayan eş genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 9 maddede topladıkları esaslar üzerinden tüm demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerine bir araya gelme çağrısı yaptı. 

Açıklamada, "Halkların Demokratik Partisi, Türkiye’nin bütün demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerini bu gidişe son vermek üzere, halklarımızın aşağıdan yukarıya doğru ilmek ilmek örmekte oldukları demokrasi ittifakını, genişleyen bir toplumsal ve siyasal temel üzerinde yeniden kurmaya çağırıyor.” ifadelerine yer verildi. 

HAK, HUKUK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN ORTAK MÜCADELE

Açıklamada, “Gelin hep birlikte uğradığımız bunca kötülükten sonra hep birlikte iyiliğin tarihini yazalım. Demokratik bir toplumda, kendi kendimizi yöneterek, barış içinde yaşamak için hak, hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde birleşelim” denildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin yeni döneme dair strateji hattını ve tutum belgesini İstanbul il başkanlığı binasında düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. 

Basın toplantısına, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, örgütlenmeden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Alican Ünlü, milletvekilleri Hüda Kaya, Züleyha Gülüm, Musa Piroğlu, Oya Ersoy ile İstanbul İl eş başkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı katıldı. 

Açıklamanın olduğu salona, “Ji bo azadiyê em bi hev re ne" pankartı asıldı. "Hep Birlikte Demokratik Bir Geleceğe" başlığıyla hazırlanan “Tutum Belgesi”ni Buldan ve Sancar beraber okudu.
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