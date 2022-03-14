Samanyolu Haber /Gündem / Güldür Güldür 'Fenomen Akademisyen'leri tiye aldı /14 Mart 2022 10:59

Güldür Güldür 'Fenomen Akademisyen'leri tiye aldı

Güldür Güldür’den Habertürk’e olay gönderme. Fenomen Akademisyenler skeci sosyal medyaya damga vurdu

SHABER3.COM

Show TV'nin eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde ekranlara çıkan akademisyenler konu alındı. ‘Fenomen Akademisyenler’ adlı skeçte sert eleştiriler yapılırken Habertürk göndermesi ise sosyal medyada gündem oldu.

“FATİH ALTAYLI SİZİ BENDEN DAHA ÇOK GÖRÜYOR…”

Ekranda gündemi yorumlayan akademisyenlere yönelik, “Hocalar okula gelmiyor” eleştirisinin yapıldığı skeçte, dekanı canlandıran karakterin sözleri dikkat çekti.

“Arkadaş bu nedir ya! Sürekli YouTube’da, Twitter’da, televizyon kanallarında… Azıcık da dersinize girin” diyerek ekranlardaki akademisyenlere sert bir eleştiri getiren karakter, ardından ise Habertürk’ü anarak, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Ben Habertürk’ten hoca topluyorum bir saat gelsin ders anlatsın diye… Alışmışsınız her şeyi ‘Teke Tek’te tartışmaya… Fatih Altaylı sizi benden daha çok görüyor hocam ya… Biz sizi tarih profesörü diye aldık, Evliya Çelebi çıktınız… Kanal kanal geziyorsunuz…”
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